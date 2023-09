Zitdagen politiezo­ne Neteland in Noorder­wijk worden geschrapt

Omdat blijkt dat er in de Herentalse deelgemeente Noorderwijk geen nood is aan een maandelijkse zitdag van één van de wijkinspecteurs van de lokale politie worden deze niet meer georganiseerd. Inwoners van Noorderwijk kunnen vanaf nu terecht op de zitdag in buurgemeente Morkhoven.