Eindmeet Herman Vanspringels Diamond ligt eerste keer in Grobbendonk: “We blijven knokken voor onze koers”

GrobbendonkWielercomité Vorselaar zit in de laatste rechte lijn met hun voorbereidingen voor één van de meest aantrekkelijke wielerwedstrijden in de jeugdcategoriën: ‘Herman Vanspringels Diamond’. Door de werken in het centrum van Vorselaar ligt op 15 mei voor de allerlaatste keer de eindmeet in Grobbendonk, thuishaven van Herman Vanspringel. “Jaar na jaar is het knokken om rond te komen, maar we blijven doorgaan”, klinkt het bij de organisatie.

Wie een blik werpt op de erelijst van deze nieuwelingenkoers trekt grote ogen. Onder meer de jonge Tom Boonen, Jurgen Van Den Broeck, Jelle Vanendert en Jasper Stuyven stonden op het podium, maar ook Robbe Ghys, ex-Belgisch kampioen Jurgen Roelandts, nieuwbakken Lotto-rastalent Arnaud De Lie en huidig Parijs-Roubaix winnaar Dylan Van Baarle gingen al met de zege aan de haal van deze Kempense wedstrijd. Uniek is dat start en aankomst in een andere gemeente ligt. In bijna alle andere jeugdkoersen wordt enkel een lokaal parcours gereden. Hier niet dus!

Lees verder onder foto

Volledig scherm Herman Vanspringel (r.) met ex-winnaar Jurgen Roelandts © Jurgen Geyselings

Omdat het centrum van Vorselaar momenteel één groot bouwwerf is, wordt er uitgeweken naar de thuisbasis van ‘Monsieur Bordeaux-Paris’. De finish wordt op zondag 15 mei getrokken aan het Astridplein in Grobbendonk, de start wordt dan weer gegeven in het Shoppingpark te Olen. Voor de organisatoren is het jaar na jaar knokken om het hele gebeuren op poten te krijgen. “Vorig jaar hebben we door corona de datum moeten herzetten en werd het een koers op een lokaal parcours”, vertelt Jan Vervoort. “Een jaar eerder moesten we alles nog aflassen, maar nu kunnen we er weer tegenaan gaan. Corona heeft dan wel heel wat teweeg gebracht, maar we blijven erin geloven.”

Quote We zijn nog steeds op zoek naar seingevers en zullen van deur tot deur moeten gaan om aan onze 185 seingevers te geraken Jan Vervoort

Net zoals bij iedere wielerwedstrijd is het probleem van de seingevers ook bij de Herman Vanspringels Diamond een moeilijke klip. Een zoektocht die nog steeds aan de gang is zo blijkt. “Inderdaad, die zoektocht verloopt niet altijd van een leien dakje”, klinkt het verder. “We zijn er nog steeds mee bezig en zullen van deur tot deur moeten gaan om aan onze 185 seingevers te geraken. Editie na editie is dit een groter probleem geworden. Maar we zetten door en blijven positief.

Vijftig euro

Naast het seingevers-verhaal is ook het financiële plaatje telkens weer een hele opdracht. “Het is niet zo dat we de grote sponsoren kunnen aantrekken, we brengen dan ook geen profs op de been, maar jonge rennertjes. Onze sponsering gaat maar al te vaak over die vijftig euro die we van de lokale handelaar overhandigd krijgen. We zijn dan ook enorm dankbaar dat ze ons steeds blijven steunen”, haalt Jan Vervoort opgelucht adem. “Ondanks alles blijven we vol goede moed doorgaan, in de eerste plaats voor de jonge rennertjes die deelnemen, maar ook zeker voor de persoon Herman Vanspringel zelf. Voor wat hij ons tijdens en zelfs ook nog na zijn carriere gegeven heeft.”

Ereburger

Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert is maar al te fier dat Grobbendonk de aankomst van de koers die ereburger Vanspringel zijn naam draagt mag ontvangen. “Dankzij de werken in buurgemeente Vorselaar komt de koers hier in ons dorp aan”, klinkt het. “We gaan met zijn allen ten volle genieten van de allereerste Herman Vanspringels Diamond na het coronatijdperk en kijken er enorm naar uit!”

Volledig scherm Onder meer huidig Parijs Roubaix winnaar Dylan Van Baarle staat op de erelijst van Herman Vanspringels Diamond © BELGA