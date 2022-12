Eindejaarsdrink op Astridplein zorgt dit weekend voor gezelligheid én aangepaste verkeersmaatregelen

De traditionele eindejaarsdrink is er terug in Grobbendonk. Verwacht je aan het Astridplein in het dorpshart aan een gezellige markt, dromerige kerststal, een vrolijke kerstman en veel bruisende animatie. Met de eindejaarsdrink mee hoopt men in Grobbendonk een warme eindejaarsperiode in te mogen zetten.