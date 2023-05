Dwars door de kazerne voor het goede doel: 29ste Bataljon Logistiek opent haar deuren voor natuurloop

Leerlingen middelbaar bouwen raket voor school­feest bij de collega’s van het lager onderwijs bij kOsh

Op 3 juni staat het schoolfeest op basisschool Wijngaard in Herentals gepland. Er zal gefeest worden in het thema ‘Ruimte – Terug in de tijd’. Eyecatcher naast de vele kinderen die hun beste beentje voorzetten die dag, is een grootse raket.