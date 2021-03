Duits-Antwerpse pijpleiding doet ook in Grobbendonk veel stof opwaaien: “Ze loopt los door onze keuken en living. We staan zo goed als op straat”

GrobbendonkDe geplande ondergrondse pijpleiding voor het transport van propaangas en CO 2 tussen het Duitse Ruhrgebied en de Antwerpse haven doet in de Dennenlaan in Grobbendonk veel stof opwaaien. Het gecombineerd tracé dat op de plannen te zien is, doorboort ieder perceel aan de E313-kant van de straat. Vijftien gezinnen lopen gevaar om onteigend te worden. Wij klopten aan bij een huis centraal in de straat. Christel Vertommen en Koen Verwerft bouwden er 18 jaar geleden hun droomhuis met bijhorend zwembad. En daar zien ze het niet goedkomen.