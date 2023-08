Drukke verbindingsweg Stationlei in Bouwel vanaf volgende week een heel jaar afgesloten

Volgende week wordt gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de vernieuwing van fietspaden en rijweg in de Stationlei te Bouwel. Normaalgezien zijn de werken eind september 2024 klaar. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via Nijlen of de E313. De buslijn tussen Heist op den Berg en Vorselaar maakt dan weer een omweg via Nieuwendijk.