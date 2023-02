Drugsdealer die opnieuw begint na eerdere veroordeling vliegt anderhalf jaar achter tralies

Zwembad in Pulderbos gaat dit schooljaar wellicht niet meer open

Het zwembad in Pulderbos - dat intercommunale IGEAN uitbaat in opdracht van de gemeenten Zoersel en Zandhoven - is sinds de kerstvakantie gesloten door een probleem aan het dak. Het zal nog een tijd duren eer dat verholpen is. “Het zwembad zal waarschijnlijk niet meer voor de zomer open gaan”, aldus Zoersels burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) op de gemeenteraad van dinsdagavond.