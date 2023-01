Drie buitenspeeldagen in regio Neteland: “Drie keer spelen? Altijd prijs!”

Verspreid over drie dagen kan in de regio Neteland in het voorjaar deelgenomen worden aan de traditionele buitenspeeldagen die op het programma staan. Een buitenspeeldag vindt telkens plaats van 13 uur tot 16 uur. De eerste buitenspeeldag gaat door in Herentals en Olen op woensdag 19 april. Plaats van afspraak is het Netepark in Herentals en de sporttereinen van Buul in Olen.

Sportcentra

Op woensdag 26 april kan in Grobbendonk, Noorderwijk en Morkhoven naar hartelust geravot worden door de kinderen. In Grobbendonk aan GC De Volle Vaart, in Noorderwijk speelterrein Lusthof en in Morkhoven op het Dorpsplein. Tot slot kan op woensdag 3 mei naar de buitenspeeldagen aan de sportcentra in Herenthout (‘t Kapelleke) en Vorselaar (De Dreef) afgezakt worden.

Prijs

Ga je drie keer langs op één van de buitenspeeldagen? Vergeet dan niet je drie polsbandjes op te halen en de laatste dag te tonen, want drie keer buiten spelen, is altijd prijs in het Neteland.

