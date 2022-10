Dieven slaan drie keer toe in dezelfde buurt

Herenthout Belle Perez geeft in ‘haar’ Herenthout kerstcon­cert voor goede doel: “Zo hartelijk verwelkomd hier, tijd om iets terug te doen”

Herenthout mag zich stilaan opmaken voor één van de mooiste en warmste initiatieven ooit vertoond in het kleine dorp. Op vrijdagavond 2 december brengt Belle Perez een kerstconcert in de Sint-Pieter en Pauwelkerk. De zangeres, die in Herenthout woont, kwam zelf met het initiatief op de proppen. Als klap op de vuurpijl wordt de volledige opbrengst geschonken aan kinderen in armoede.

27 oktober