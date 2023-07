Badminton­club Fanz introdu­ceert nieuwe truitjes: “Wellicht de eerste sportclub in Vlaanderen die een genderneu­traal T-shirt lanceert”

Bij Badmintonclub Fanz uit Nijlen kan je iedere week terecht voor een recreatief potje badminton. Om hun club toch wat meer in de kijker te zetten, komen er dit jaar nieuwe truitjes in het blauw en koraalrood. Een extra bijzonderheid is het genderneutrale regenboogtruitje, één uniek stuk dat de club liet ontwerpen als symbool van hun kernwaarden. “Een symbolische nieuwe start”, zegt voorzitter van Badmintonclub Fanz vzw Johan Vissers. “Dat willen we vieren op de braderij in Nijlen, waar we officieel onze nieuwe truitjes zullen voorstellen.”