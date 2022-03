Dertiger valt leiders van chirokamp aan

Herentals Bloemen­markt krijgt z’n plekje op Grote Markt tijdens Lenteshop­ping

In het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 april valt er in Herentals heel wat te beleven. Tijdens de Lenteshopping kunt u naar hartenlust winkelen bij lokale handelaars, de laatste modetrends spotten, auto’s bewonderen en genieten op gezellige terrasjes. Ook is er een bloemenmarkt en vallen er weer pluchen konijntjes uit het belfort van de Lakenhal tijdens het Spel van de Roetaert.

24 maart