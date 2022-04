Defect aan spooroverweg

Heist-op-den-Berg Restotip: Brasserie La Cita maakt rentree met ervaren chef als zaakvoer­der

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: La Cita, het horecabegrip uit Heist-op-den-Berg dat dankzij chef Mohamed Belkhadra uit een faillissement is herrezen. Lees al onze restotips hier.

1 april