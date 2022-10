Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Nijlen Treinver­keer even stilgelegd nadat vrachtwa­gen tegen slagboom rijdt

In Nijlen is dinsdagnamiddag het treinverkeer een kleine twintig minuten stil gelegd. Dit kwam omdat een vrachtwagen tegen de slagboom aan de spooroverweg in de Statiestraat was gereden. Technici van infrastructuurbeheerder Infrabel kwamen ter plaatse voor de nodige herstellingen. Hierdoor konden treinen een tijdlang niet passeren. Ook het wegverkeer werd tijdens de herstellingswerken omgeleid. In september jongstleden alsook in januari 2021 werden de slagbomen aan de spooroverweg al een keer stukgereden.

25 oktober