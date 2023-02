Caféklant zwaargewond na opmerking over te grote schuimkraag: “Aangevallen door schoonzoon van cafébaas”

Het slachtoffer bevond zich op 7 december 2022 in een café in Vorselaar. Samen met enkele andere klanten had hij al een paar pinten gedronken toen hij rond 18.20 uur een nieuw rondje bestelde. Daarbij ontstond een discussie omdat de cafébazen volgens het slachtoffer meer schuim dan bier tapten. Om verdere discussie te vermijden, verliet het slachtoffer het café. Tijdens het buitengaan maakte hij nog de opmerking dat het café failliet zou gaan als ze al hun klanten zo behandelen. Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij R.V. uit Grobbendonk, de 26-jarige schoonzoon van de uitbaters. Hij liep de caféklant achterna en gaf hem een vuistslag in het gezicht. Ook nadar het slachtoffer op de grond was gevallen, gaf hij nog slagen en een stamp in de rug. Een autobestuurder die toevallig voorbijreed moest R.V. van zijn slachtoffer wegtrekken. De klant hield een neusbeenbreuk en een gebroken borstbeen over aan het geweld. Hij krijgt een schadevergoeding van 1.380 euro. De schoonzoon van de kroegbazen wordt veroordeeld tot 20 maanden celstraf en een boete van 800 euro.