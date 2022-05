Brocantebeurs strijkt op 12 juni neer aan watermolen

“Dit is niet zomaar een marktje waarop je een antiek meubel scoort en weer vertrekt”, verzekert organisator Daniël Minnebo van De Toverdoos in Vorselaar. “Het is een dag om te genieten. Je kuiert er op de historische site van de watermolen en in de mooie natuur van de Neteboorden, in de schaduw van het kasteel van Grobbendonk.”

De standhouders komen uit alle windstreken in Vlaanderen en uit Nederland naar het gezellige marktje en ontvangen je in outfits die je terugtoveren in de tijd. “Ze presenteren proeverijen, mooie brocante en verzamelobjecten. Dit is het uitgelezen decor om bijvoorbeeld speculaasbakkers aan het werk te zien en om de heerlijke smaak van ambachtelijke olijfolie te ontdekken We zorgen voor een streepje live muziek en een koets van het Engelse koningshuis versterkt de nostalgische sfeer. Ook de catering is aangepast aan de landelijke omgeving en de retrosfeer.”