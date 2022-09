Brandweervrienden halen grap uit voor nakende pensioen van collega Cis Van Lommel: “Hij moest ‘een groot dier in nood’ bevrijden”

GrobbendonkMet een list werd brandweerman Cis Van Lommel naar een boerderij gehaald donderdagavond. Een valse oproep zorgde ervoor dat de Bouwelaar in brandweeroutfit arriveerde om een dier in nood te helpen. Bij aankomst stonden een twintigtal collega’s klaar om Cis met een flink applaus te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Vanaf 1 oktober hangt Cis Van Lommel zijn brandweerhelm aan de haak.

Pompier in hart en nieren. Zo kan brandweerman Cis Van Lommel (65) uit Bouwel gerust omschreven worden. Op zijn dertigste verhuisde hij van Vorselaar naar de Grobbendonkse deelgemeente om toch maar als vrijwilliger aan de slag te kunnen bij de spuitgasten.

Quote Om toch maar bij de brandweer te kunnen gaan verhuisde ik 35 jaar geleden van Vorselaar naar Grob­bendonk Cis Van Lommel

“Ik woonde in Vorselaar, maar destijds kon ik niet aan de slag bij de brandweer omdat ik te ver van de kazerne woonde”, vertelt Cis. “Met een verhuis naar Bouwel was dat probleem opgelost. En ja, ik moet toegeven: Het feit dat het nodig was om dichter bij de kazerne te wonen om aan de slag te kunnen, had hier veel mee te maken.”

Volledig scherm Bart (l.) en vader Cis Van Lommel klinken op het brandweerpensioen van Cis © Jurgen Geyselings

Donderdagavond, na exact 35 jaar lid te zijn geweest van de Grobbendonkse brandweer, waren het zijn brandweercollega’s die hem verrasten voor zijn nakende pensioen. “We lokten hem naar deze boerderij met een valse oproep waarbij een ‘groot dier in nood’ zat”, klinkt het bij zoon, en tevens brandweerman Bart Van Lommel. “Tot de moment dat hij hier de oprit opdraaide met de brandweerwagen had hij helemaal niks door. Opzet geslaagd dus!”

Quote Ik zei nochtans altijd: die mannen gaan mij niet hebben ze... Cis Van Lommel

Een twintigtal brandweermannen waren erbij om Cis in de bloemetjes te zetten voor het geleverde werk de voorbije 35 jaar. “Ik zei pertang altijd: die mannen gaan mij niet hebben bij mijn pensioen ze”, lacht Cis. “En toch is het hen gelukt, zelfs mijn vrouw zat blijkbaar bij in het complot. Dit had ik helemaal niet verwacht. Een koe in de stal komen zetten. De smeerlappen, ik had blijkbaar een goede boer geweest!”

Dodelijke Lierseweg

Zo’n lange tijd aan de slag bij de brandweer brengt flink wat herinneringen met zich mee. “Ik weet nog goed mijn eerste interventie. Dat was een grote stalbrand waar we naartoe moesten”, klinkt het. “Maar de zaken die me het meeste bijblijven zijn de vele dodelijke ongevallen op de Lierseweg. Er was een periode dat dat precies wekelijks het geval was. Gelukkig is dat nu niet meer het geval. Maar naast die ongevallen en branden hebben we natuurlijk heel veel plezier gemaakt in mijn brandweerbestaan. Vele van de brandweermannen zijn ondertussen echte kameraden.”

Volledig scherm Cis Van Lommel bij de koe die hij in de stal moest zetten donderdagavond © Jurgen Geyselings

