Hoe Vlaanderen Nele en haar familie in de armen sloot: crowdfunding voor mama met botkanker brengt al 75.000 euro op: “Het doet enorm veel deugd zoveel steun te krijgen, uit alle uithoeken van het land”

Voetbal 1B Jan Ceulemans blikt vooruit op Kempense derby in 1B: “Tweede plaats kan nog voor Westerlo, Lierse gaat het moeilijk krijgen”

27 november In 1B ontvangt Lierse Kempenzonen dit weekend de buren uit Westerlo. We vroegen Jan Ceulemans, die als voetballer doorbrak op het Lisp en als trainer jarenlang actief was in ’t Kuipje, om zijn ex-clubs eens onder de loep te nemen. “Westerlo nam door omstandigheden niet de verhoopte start, maar ik vrees dat Lierse in een nog moeilijker parket zit.”