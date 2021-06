Bouwelse schipper Mike op 800 kilometer van de kust gered door vrachtschip: “Plots liepen er honderden liters water in onze zeiljacht”

Herentals Volgende maand tweede testfase met vaste knip aan Wuytsber­gen: “In oktober zal beslist worden wat het uiteinde­lijk wordt”

10 juni In de zoektocht naar een veilige en aangename mobiliteitsoplossing voor de wijk Wuytsbergen-Ekelen besliste de stad om 2 proefopstellingen op te zetten. Deze maand loopt de eerste fase af en in juli schakelt men over op de volledige knip in de buurt. Na een grondige evaluatie zal een definitieve keuze gemaakt worden in oktober van dit jaar.