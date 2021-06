Bouwelse schipper Mike op 800 kilometer van de kust gered door vrachtschip: “Plots liepen er honderden liters water in ons zeiljacht”

Kempen Groepsaan­koop hemelwater­op­vang groot succes

17 juni Intercommunale IOK organiseerde samen met de 29 aangesloten gemeenten een groepsaankoop hemelwateropvang. Het is de meest succesvolle groepsaankoop ooit geworden, want meer dan 1.200 mensen schreven zich in. Wie alsnog wil deelnemen, kan zich nog altijd inschrijven want de afspraken met leveranciers en installateurs gelden tot de zomer van 2022.