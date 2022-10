Bij de geboorte bleek zelfs hun baby onder invloed van cocaïne: drugskoppel riskeert tot twee jaar cel

Herenthout Nieuwe uitbaters over legendari­sche muziek­kroeg: “Den Titanic blijft zoals hij bekend staat: li­ve-bands, jam-nights, dj’s en veel nachtge­braak”

Muziekcafé Titanic in Herenthout is sinds vorig weekend in handen van nieuwe uitbaters Gert Janssens en Celestine Wuytack. “Zeg maar gerust Tin, zo noemen mijn vrienden me allemaal”, vertelt de nieuwbakken waardin van de legendarische muziekkroeg in de Molenstraat. “En Gert? Tja, die zullen ze sowieso wel kennen in zijn thuisdorp.”

13 oktober