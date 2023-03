Bib trakteert kleuters op voorlees- en knutselsessie tijdens Jeugdboekenmaand

Fietser (77) gewond bij ongeval op fietsroute

Een fietser is zaterdagnamiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de August Cannaertsstraat in Westerlo. Rond 14.15 uur werd er een fietser aangereden die zich over de fietsroute verplaatste. Het slachtoffer, een 77-jarige man uit Herentals, raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.