Luchtbal­lon landt noodgedwon­gen op straat in Olen: “Zowel passagiers als toeschou­wers waren onder de indruk”

Bewoners van de Boerenkrijglaan in Olen waren dinsdagavond getuige van een bijzonder tafereel in hun straat. Een luchtballon van het Rabbits Ballooning Team landde er noodgedwongen midden op de weg, omdat er te weinig wind was om op een meer open plek aan land te gaan.