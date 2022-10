Begraafplaats 't Hoog tijdelijk gesloten voor het verwijderen van grafmonumenten

Kempen Weekend­tips in de Kempen: Pompoenen wegen, festivalle­tje in Dessel, bezoekje aan het kermiscafé of shoppen in Herentals

Het zomerweer ligt al een tijdje achter ons, maar bij de pakken blijven zitten heeft ook geen zin. En in de Kempen valt er altijd nog wel iets te beleven om naartoe te gaan. In Herentals staat de herfstshopping op het programma, in Kasterlee breekt de pompoenengekte weer los, op het terrein van het Sporta-centrum in Tongerlo kan naar hartelust gesport worden en in Dessel organiseert men ‘Oan de Voart’, een festival op de terreinen van Maes Beton.

30 september