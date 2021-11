77-jarige fietsster overleden na aanrijding met trein aan overweg in Bouwel

Grobbendonk VIDEO. 29ste Bataljon Logistiek geeft enkele demo’s over z’n werking: “Iedere opdracht is uniek en nooit een co­py-pas­te van een voorgaande”

In Kwartier ‘Den Troon’, gelegen naast het Albertkanaal in Grobbendonk, zette Defensie dinsdag haar ondersteunende diensten in de kijker. Zowel de medische als de logistieke elementen die afgeleverd worden bij allerlei missies door het 29ste Bataljon Logistiek kregen de aandacht. Nadat Kolonel Katrien D’Hert, chef Logistiek van de landcomponent een uiteenzetting bracht over het reilen en zeilen binnen de Grobbendonkse eenheid, werden enkele demo’s opgevoerd door medewerkers van het leger.

