280 personeelsleden uit Netelandgemeenten verzamelen in CC ‘t Schaliken: “Wij zijn Neteland en Neteland staat er!”

Cultuurcentrum ‘t Schaliken op de Grote Markt van Herentals liep woensdag avond lekker vol met medewerkers afkomstig uit de vijf Neteland gemeenten, goed voor in totaal 280 personeelsleden. “Op deze personeelsdag werden de dynamiek en de gedrevenheid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Neteland in de verf gezet en de toekomstplannen voor de regio gemaakt”, klinkt het bij Vorselaars burgemeester Lieven Janssens.

Sneller overschakelen

De vijf gemeenten vinden elkaar snel om nieuwe initiatieven op te zetten, kennis uit te wisselen en de handen in elkaar te slaan bij een crisis. “Zo konden we tijdens de coronacrisis door samen te werken binnen Neteland sneller overschakelen tot concrete acties”, klinkt het verder. “Denk maar aan een callcenter, de bedeling van mondmaskers aan inwoners en logistieke ondersteuning aan zorgverstrekkers en het ziekenhuis.”

Neteland heeft door de gedrevenheid van mandatarissen en medewerkers heel wat extra middelen en subsidies aangetrokken de laatste jaren. “Daardoor zijn we vandaag actief in 44 projecten en thema’s op de domeinen vrije tijd, integrale veiligheid, omgeving, strategie en organisatie en welzijn en zorg”, gaat Janssens verder. “Zo werd de voorbije tijd onder meer een STEM-partnerschap, een Overkophuis en een werking op vlak van integrale veiligheid en e-inclusie opgestart.” Ook het personeelsbestand van Neteland is sterk gegroeid. Vandaag de dag zijn er meer dan 20 medewerkers globaal voor Neteland aan de slag.

Dynamiek en gedrevenheid

“De dynamiek en gedrevenheid in de verf zetten is erg belangrijk”, vindt de burgemeester van Vorselaar. “Daarom organiseren we, naast de mandatarisavonden vorige week, een personeelsdag voor alle medewerkers van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar en Neteland. Want wij zijn Neteland! En Neteland staat er.” Dat het samenwerkingsverband gesmaakt wordt, dat bleek ook in de voorbije coronaperiode, waar zowel de ministers als de koning de aanpak van Neteland uitgebreid bewierookten.