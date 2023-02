24 kinderkampen in Grobbendonk en Bouwel tijdens de zomervakantie

Regio Antwerpen Van ‘banana pancakes’ tot ‘flensjes suzette’: ontdek 5 zaken in de regio Antwerpen waar je van heerlijke pannenkoe­ken kan smullen tijdens Maria Lichtmis

Op 2 februari is het Maria Lichtmis: het feest bij uitstek om zonder schuldgevoel pannenkoeken te eten. Wij hebben voor jou vijf pannenkoekenhuisjes geselecteerd in de regio Antwerpen waar je lekker kan smullen van de heerlijke lekkernij: van flensjes suzette bij ‘t Notarjaet in Boechout tot plantaardige pannenkoeken met bananenvulling bij Vegateau in Antwerpen.

