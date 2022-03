Zwarte pluim door buitenbrand aan loods

Asse RESTOTIP ● Old Tbilisi in Asse: stap binnen maak een culinaire reis van meer dan 3.000 kilometer

Nog nooit in Georgië geweest maar wel altijd willen proeven van de typische Kaukasische keuken? Of heimwee naar de kruidige gerechten uit Georgië? Dan is Old Tbilisi in de Nieuwstraat in Asse een echte aanrader. Het aantal Georgische restaurants is dun bezaaid, maar desondanks hanteren ze een fantastisch traditioneel concept. “Voor-, hoofd- en nagerecht? Vergeet het! Hier komt alles tegelijk op tafel zodat je kan delen met je tafelgenoten”, zegt uitbaatster Aza Khalilova (37).

10 maart