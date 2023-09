Zelfde container­schip vaart voor derde keer tegen brug op kanaal tussen Brussel en Schelde: “Schipper wist dat hij onnodige risico’s nam”

In Kapelle-op-den-Bos is in de nacht van maandag op dinsdag een containerschip tegen een brug aan het Zeekanaal gevaren. De stuurhut van het schip is vernield en de schipper kon maar net ontkomen. Opvallend genoeg gaat het om hetzelfde schip dat eerder al twee keer tegen een brug op dat kanaal voer. Het scheepvaartverkeer lag een tijdlang stil, maar kon inmiddels hervat worden.