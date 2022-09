Zorgboerderij biedt opvang aan 97 verwaarloosde dieren die heidebrand overleefden: “Geur van verbrand gras en kadavers liet diepe indruk na”

“Kunnen jullie een 60-tal dieren ophalen die een brand hebben overleefd?”, zo klonk het aan de andere kant van de telefoonlijn zondagochtend. Het ging over de dieren die de zware heidebrand overleefden op de Haachtsesteenweg in Diegem en Haren. Maar liefst 8000 vierkante meter natuur vloog er afgelopen vrijdag in brand. De oorzaak is nog steeds onbekend, maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Hoewel er eerst gezegd werd dat er geen gewonden vielen, blijkt nu dat enkele dieren jammer genoeg het leven liet bij de brand. De dieren die het overleefd hadden, moesten zo snel mogelijk een nieuwe opvangplaats krijgen. Op de heide was geen sprietje gras meer, daar konden ze dan ook niet meer blijven.

Graatmager en verwaarloosd

Uiteindelijk bleek bij aankomst dat er geen 60, maar wel 97 beestjes op de wei stonden. Samen met De Ark van Pollare VZW trok de zorgboederij Huppeldepup uit Humbeek met een grote ploeg naar Diegem. Kippen, ganzen, parelhoenders, schapen,geiten, konijn en cavia’s: voor elk dier werd een nieuw onderkomen gezocht. “Het was niet evident om alle dieren te evacueren. We hebben heel wat klim-en klauterwerk moeten verrichten om alle dieren te vinden én te vangen” vertelt Ellen Van Assche van boerderij Huppeldepup. “Dankzij een geweldig team van vrijwilligers én hulp van de politie, verliep de interventie vlot. Onder politieagenten bevonden zich een aantal uitstekende kippenvangers.” Ook een dierenarts kwam ter plaatse om de eerste verzorging toe te dienen. De ganzen, parelhoenders en geiten werden naar Lennik overgebracht en stellen het goed. De kippen en schapen worden momenteel opgevangen in de boerderij in Humbeek. Daar was het maandagochtend bang afwachten of alle schapen het overleefd hadden. Gelukkig troffen de verzorgers alle 14 schapen levend en wel aan, genietend van de opkomende zon. “Hun longen werden allemaal nagekeken, omdat er toch wel wat rookontwikkeling was bij de brand. De schade viel op het eerste zicht mee, maar we weten niet wat de gevolgen zullen zijn op lange termijn. Daarnaast waren de dieren graatmager toen we ze aantroffen, ze zullen dus nog even moeten aansterken.”