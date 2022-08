Zonnepanelen op dak van school en elektrische deelwagen voor gemeentehuis

grimbergen Brownfield­con­ve­nant na lang debat over vervolg, goedge­keurd

Er komt beweging in het dossier Oostvaartdijk in Grimbergen. Heel de gemeenteraad is voor het Brownfieldconvenant, daarbij kan je op subsidies rekenen om vervuilde grond te saneren. Toch is het een moeilijke beslissing omdat de herinrichting en het RUP heel wat aanpassingen voorzien. Volgens de meerderheid komt die alleen maar ten goede van de site, de inwoners en de bedrijven daar. De oppositie maakt zich zorgen.

25 juli