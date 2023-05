Zone rond vijver Piereman wordt opgewaardeerd

Gemeente opent rouwregis­ter voor personeels­lid Myrthe (25) na tragische val in Albanië: “Op vraag van familie kan iedereen medeleven betuigen”

In de inkomhal van het gemeentehuis van Zemst kunnen inwoners vanaf woensdagochtend een rouwregister voor Myrthe Baets, de 25-jarige werkneemster van de gemeente die vorige week in Albanië overleed na een val in een ravijn, ondertekenen. Dat was aanvankelijk alleen voor personeelsleden bedoeld, maar op vraag van de familie en vrienden wordt het nu voor iedereen opengesteld.