Woonzorgcentrum Villa Batavia feestelijk geopend: “De naam was het idee van een bewoner”

Stad en horeca vullen picknick­mand: “Ideaal om de toeristi­sche plekjes en het culinaire aanbod te promoten”

De stad Vilvoorde lanceert een nieuw toeristisch product. Heb je zin in lekkere tapas, brunch of gebak voor twee of vier personen? Dan kan je een Visit Vilvoorde picknickmand bestellen bij vijf deelnemende horecazaken. Zo kan je goed voorzien picknicken op jouw favoriet plekje in de stad.