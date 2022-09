Wil jij jeugdhuis Rafiki overnemen? Heb je er misschien zelfs een totaal nieuw plan voor? Ga dan zeker naar het praatcafé 1 oktober

grimbergenJeugdhuis Rafiki is op zoek naar een nieuw bestuur . “En naar een potentiële nieuwe invulling want wie weet zijn de noden van de jongeren nu, niet meer hetzelfde als bij ons in 2013. We maken hen graag wegwijs en zullen hen niet aan hun lot overlaten. Laat de enthousiastelingen maar komen!”

Hoewel het bestuur wel wat opvolging zag komen door de jaren heen, is de ploeg in het algemeen iets minder jeugdig dan 13 jaar geleden. Andere uitdagingen in het leven maakt dat het stilaan tijd is om de fakkel door te geven aan een nieuwe jonge ploeg. Om die ploeg te vinden, vindt volgende week een praatcafé plaats in het jeugdhuis. Wat staat vast: de plek moet blijven bestaan én moet in functie van jongeren staan. “Wie of wat de invulling wordt, dat staat nog niet vast.”

“Jongeren verdienen een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze graag naartoe gaan om met hun vrienden een onvergetelijke tijd te beleven. We hopen dus op ambitieus vers bloed om de werking over te nemen,” aldus Jelle De Wilde, schepen van jeugd in Grimbergen. “Of dat in de vorm van Rafiki verderzetten is, of wat nieuws.”

Voorzitster Ellen Roobaertstelt alvast gerust: “We geven graag de fakkel door aan nieuwe mensen. En we helpen hen met heel veel plezier mee op weg in de organisatie van het jeugdhuis. Ze moeten dus niet vrezen dat ze opeens alles helemaal alleen zullen moeten doen. We verwelkomen iedereen met open armen!”

De overnameavond met praatcafé gaat door op zaterdag 1 oktober om 20.00 u. in jeugdhuis Rafiki, Oyenbrugstraat 47, 1850 Grimbergen.

Stukje geschiedenis

Na het einde van Jeugdhuis Mamoet startte een enthousiaste groep jongeren in 2013 Jeugdhuis Rafiki. Een nieuw jeugdhuis voor Grimbergen-centrum met als thuisbasis het Jeugdontmoetingscentrum in de Oyenbrugstraat naast het Recreatief Vliegveld. Gedurende jaren heeft een gemotiveerde bestuursploeg het jeugdhuis doen groeien met op het hoogtepunt meer dan 400 aangesloten leden.

Volledig scherm JH Rafiki zoekt overnemers - Grimbergen © Aron Vermeiren

