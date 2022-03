Westvaartdijk open maar niet af, Fabrieksweg dicht

vilvoorde Testcen­trum telt af naar sluiting eind maart

Het testcentrum in Vilvoorde ziet de sluiting in het vizier komen. “Het testcentrum sluit op 31 maart 2022 de deuren. We blijven wel alert en kunnen snel schakelen voor het geval er toch een heropflakkering zou zijn. Toch gaan we de locatie wel ontmantelen”, zegt Anja Van Nuffel, coördinator bij huisartsenkring Harno.

8 maart