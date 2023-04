WEER. Zwaarbewolkt in Grimbergen vanochtend

Leerlingen uit Merksem koken voor daklozen in Brussel: “Het is fijn om te zien hoe enthousi­ast ze in de weer zijn voor het goede doel”

Honderdvijftig rijstmaaltijden met kip, vegetarische curry’s en dessert. Dat is wat de vierde- en zevendejaars zorg van de Merksemse school KNMC JOMA 1 bij elkaar hebben gekookt voor dakloze vluchtelingen in Brussel. De leerlingen worden bijgestaan door activiste en weldoener Leyla Bajramovic en komen zo enthousiast tegemoet aan het vrijwilligersproject van de school. “Via vrijwilligerswerk stomen we onze leerlingen ook klaar voor de arbeidsmarkt.”