WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Grimbergen

Katmobiel Oscar informeert op kermis over zwerfkat­ten

Joris Boone is vrijwilligerscoördinator en ‘Catman’ bij GAIA. Al sinds 2019 gaat hij de baan op met Oscar, de bestelwagen met een reuzachtige kat op het dak van de organisatie, om aandacht te vragen voor zwerfkatten. Zaterdag 13 mei brengen Joris en Oscar een bezoek aan de kermis in Grimbergen. Daar leer je op speelse manier bij over de problematiek.