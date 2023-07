WEER. Stralend zonnig weer in Grimbergen vandaag

Kinderen in Grimbergen doen mee aan recordpo­ging ‘simultaan zonnecrème smeren’: “Jong gesmeerd is oud gedaan”

Vrijdagochtend hebben 144 kinderen in Grimbergen deelgenomen aan de recordpoging ‘simultaan zonnecrème smeren’. In totaal namen zo’n 4.460 kinderen in 66 verschillende vakantiekampen in binnen- en buitenland deel. Met de recordpoging wil Heyo, de organisator van de kampen, het belang van zonbescherming extra in de kijker zetten.