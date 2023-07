WEER. Stevige buien met fors onweer in Grimbergen vandaag

Luister­hoek aan basiliek helemaal vernieuwd

Vanaf 7 juli kan je elke vrijdagavond in de tuin van de Basiliek genieten van de zomeravondconcerten van de Beiaardvrienden Grimbergen. Deze concerten zijn een prima kans om de luisterhoek in de schaduw van de basiliek te ontdekken. Die is helemaal vernieuwd.