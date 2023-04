WEER. Kans op bewolking in Grimbergen vanochtend

Bewoners Faubourg­wijk hebben net op tijd voor Buiten­speel­dag nieuwe speeltuin, of neem je toch liever de deathride van op het stadhuis?

Park Hazeweide in Vilvoorde is een nieuwe speelzone rijker. De natuurlijke speeltuin werd net op tijd opgeleverd voor de Buitenspeeldag komende woensdag en is het gevolg van een participatietraject met bewoners van de wijk Faubourg. «En de nieuwe speeltuin in Houtem is ook al gegund», zegt schepen van openbare werken Katrien Vaes (Open VLD). Een gesprek over... speeltuinen en de stem van de buurtbewoner in het beleid. En dan is er woensdag nog die deathride van op het stadhuis.