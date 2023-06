WEER. In Grimbergen heldere ochtend

Verkeers­hin­der verwacht zondag door twee wielerwed­strij­den in Brussel

Zowel de BXL Tour als de Baloise Belgium Tour vinden zondag plaats in de hoofdstad. Daardoor wordt in en rond het centrum van Brussel heel wat hinder verwacht. De organisatoren raden aan de wagen te laten voor de fiets of het openbaar vervoer, voor wie die dag in het stadscentrum moet zijn.