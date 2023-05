WEER. In Grimbergen bewolkte ochtend

Arts houdt onschuld staande...maar blijft toch (nog even?) in cel

De gepensioneerde huisarts Freddy V. (73) uit Elewijt blijft erbij dat hij zijn vrouw Betty V. niet doodde. “Ze greep bij het opstaan naast haar rollator en is daarbij gevallen”, klinkt het. De man moest normaal gezien maandag voor de raadkamer verschijnen maar door een vakbondsactie werd deze uitgesteld en blijft hij dus nog even in de cel.