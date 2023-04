WEER. Bewolkt weer in Grimbergen vanochtend

Uitbater Gasthofhoe­ve legt boeken neer: “Heb eigen huis nog proberen te verkopen, maar vergeefs”

Wie gehoopt had om de komende weken een tafel te reserveren in restaurant Gasthofhoeve in Hofstade is eraan voor de moeite. Zaakvoerder Pascal Van Himste (59) heeft immers de boeken neergelegd. Met pijn in het hart, maar hij had naar eigen zeggen geen andere keuze. “En toch had dit perfect voorkomen kunnen worden”, vertelt Van Himste.