Wat valt er te zien, hoe geraak ik in Humbeek, waar kan ik parkeren en zijn er nog kaartjes? Alles wat je moet weten over Voodoo Village

Zaterdag en zondag sluiten tienduizenden feestvierders de festivalzomer af in het park rond het ‘s Gravenkasteel. Het house- en technofestival Voodoo Village legt haar bezoekers graag in de watten. Wij bekijken even hoe een dagje of weekendje in en om het terrein in zijn gang zal gaan.