Voodoo Village heeft weer wat nieuws in petto: spirituele zone, betalen met cryptomunten, bazaar en nieuwe podia

Voodoo Village gaat door op 10 en 11 september in Humbeek en zal er weer totaal anders uitzien. De organisatie kondigde eerder al aan dat ze dit jaar niet voor één maar twee dagen festival kiezen. Goed voor dubbel zoveel festivalgangers dus, of twee dagen op rij plezier met een combiticket. Ze komen ook met een primeur in België op de proppen: een zone waar het spirituele en de holistische visie centraal staan. “Met enkel Belgische professionelen die het welzijn van de mensen voorop zetten. We willen meer inzetten op beleving en hebben meer te bieden dan enkel fantastische optredens en sets”, maakt Maxime Dekegel, een van de organisatoren ons al warm.

“Op verschillende festivals kan je wel eens een sessie yoga, of initiatie instrumenten volgen. Daarin zullen we geen pionier zijn. Met The Oracle zullen we dat wel zijn”, stelt Maxime Dekegel. Lisa Hanze liet zich helemaal gaan om de nieuwe ruimte in te vullen: “Healing en spiritualiteit staan centraal. Zo gaan er soundhealers zijn, kan je deelnemen aan ademhalingssessies, liggen de tarotkaarten en yogamatjes klaar, leer je over Chinese geneeskun, leer je connectie te maken met jezelf en anderen en zijn er tal van lezingen. Een van de lezingen geeft bijvoorbeeld Xander De Bouw, zoon van acteur Koen. Een holistische personal coach die je meer leert over hoe je leef-, beweeg en eetgewoonten op elkaar af te stemmen om mentaal en fysiek in balans te zijn.”

Volledig scherm voodoo village: een van de voorgaande edities © Baert Marc

“We kunnen wel al verklappen dat we op een idyllische plek zullen vertoeven. Onder een prachtige boom van 212 jaar die tot de diksten van België behoort. Daaronder bouwen The Oracle. Een plek waar zowel heel wat groepssessies tot wel vijftig personen als individuele sessies zullen plaatsvinden. Voor sommige zaken zal je op voorhand moeten reserveren maar dat kan nu nog niet”, aldus Hanze.

Betalen met cryptomunten en shoppen in de bazaar

Nog een nieuwigheid dit jaar is het betalen met cryptomunten. Er zullen ook NFT’s beschikbaar zijn, gelinkt aan het festival. In het bezit van bitcoins? Hier kan je ze dus laten rollen. “Daarnaast hebben we voor het eerst een grote bazaar. Wat vroeger een paar kraampjes waren zijn nu zestien standen, goed voor 400 vierkante meter aan shopplezier.

Hoewel je twee dagen kan feesten op het prachtige domein in de schaduw van het kasteel en langs de slotgracht, is er geen camping voorzien. “België is niet immens groot dus mensen kunnen makkelijk naar huis, we voorzien ook groeps- en ecologisch vervoer: denk aan de boten en shuttlebussen. Wie toch wil blijven slapen kan dat op hotel doen in de buurt, we bieden een aantal deals in de buurt van de luchthaven aan in combinatie met tickets via onze website.” Per dag kunnen we tot 12.500 personen ontvangen. Als we op twee dagen 20.000 festivalgangers mogen verwelkomen, zijn we al heel blij met de opkomst. De earlybirdtickets zijn al allemaal uitverkocht, het festival nog niet. Sla dus je slag voor het te laat is.

Via de website kan je sinds dit jaar doorklikken naar de webshop. “We hadden al eigen merchandising in de aanbieding tot vorig jaar kon je die enkel op de festivalsite verkrijgen.” Vanaf dit jaar is er een ruimer aanbod via de webshop. Wie in Voodoo-outfit wil komen, kan die dus op voorhand aanschaffen.

Wie aan Voodoo Village denk denkt meteen ook aan de mooi ingeklede podia. Van het podium tussen de bomen tot de grote zaal of de kleine serre, ze zijn allemaal uniek. Dit jaar komt daar een kubus vol spiegels bij. “En ook onze technostage ziet er volledig anders uit. Wij houden van variatie en vernieuwing”, zegt Dekegel enthousiast. Er staan op 10 en 11 september zes podia en meer dan tachtig artiesten voor je klaar.

Alles over Voodoo Village op www.voodoovillage.be

Volledig scherm Voodoo Village op domein 's Gravenkasteel in Humbeek, Grimbergen © Margo Koekoekx

