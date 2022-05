Volleybalclub Grivok Grimbergen viert 50-jarig bestaan

Kampenhout/Zemst/Steenokkerzeel Politiezo­ne Kastze trekt 40 rijbewij­zen in van bestuur­ders die hun GSM gebruikten achter het stuur.

De politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst) heeft al 40 rijbewijzen ingetrokken. Dat is de balans op de derde dag van de nieuwe verkeersactie in het arrondissement Halle-Vilvoorde. “De chauffeurs beweren dat ze hun GSM niet in de hand hadden wanneer we hen betrappen, ze zijn zich er gewoon niet bewust van”, zegt Gaetano Butera, hoofdcommissaris van de politiezone Kastze.

