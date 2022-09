Voetbalspeler (30) zijgt neer op veld in Veltem-Beisem: inwendige defibrillator redt vermoedelijk zijn leven

Kapelle-op-den-Bos Comedian komt zelf met ludieke, doch efficiënte oplossing nadat opnieuw wagen uit de bocht gaat: “Sinds dat zwaailicht geen zware voeten meer”

Nadat afgelopen vrijdag opnieuw een wagen voor zijn deur uit de bocht ging, heeft Wim Dufraing het heft in eigen handen genomen. Met een kwinkslag — uiteraard, want Dufraing is comedian. Hij plaatste een zwaailicht en het effect bleef niet uit. “Plots reden ze hier minder dan 40 kilometer per uur”, lacht hij.

5 september