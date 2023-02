Vier gewonden bij ongeval met bus

Omstreeks 13 uur kwam het op de Sint-Annalaan in Grimbergen tot een botsing tussen een bus van de Lijn en een vrachtwagen. De vrachtwagen kwam vanaf de Ring en reed op de Sint-Annalaan in de flank van de bus. De botsing leidde tot grote schade aan beide voertuigen De vrachtwagenchauffeur raakte gewond aan de schouder. Hij verkeerde ook in shock. Drie inzittenden van de bus liepen ook verwondingen op. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht maar hun toestand is niet kritiek. Het verkeer op de Sint-Annalaan was ruim twee uur verstoord.