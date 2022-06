Verpleegster steelt van stervende bewoonster: “Kwetsbare mensen bestelen en er dan nog mee stoefen. Haar moreel kompas was volledig doorgeslagen”

grimbergen INTERVIEW: Kersverse burgemees­ter Bart Laeremans blikt terug én vooruit

Bart Laeremans woont al sinds hij een jaar oud is in Grimbergen. De gemeente heeft dan ook geen geheimen voor hem. Hij ging er nog naar de gemeentelijke jongensschool, die intussen het Prinsenhof werd, ging naar het Sint-Jan Berchmanscollege en is getogen Grimbergenaar. Intussen is hij 56 jaar en is hij sinds afgelopen donderdag de nieuwe burgervader. Zijn partij haalde heel wat stemmen binnen tijdens de verkiezingen. Ze zitten ook sinds deze legislatuur in de meerderheid, al blijft zijn verleden bij Vlaams Belang hem achtervolgen. “Sommigen zullen dat altijd blijven aanhalen, maar ik denk dat de meesten intussen doorhebben dat we met Vernieuwing werken aan een lokaal programma, dat het beste voorheeft met Grimbergen. De banden met Vlaams Belang zijn al jaren geleden doorgeknipt en ik heb voorgoed gebroken met de partijpolitiek.”

7 juni