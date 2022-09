Veertien husky’s op zoek naar nieuw baasje: “Sportieve, geduldige mensen die tegen een uitdaging kunnen”

Afgelopen dinsdag kreeg het opvangcentrum het bericht dat de eigenaar van de 42 honden in het ziekenhuis was opgenomen. Daarom moest zo snel mogelijk een plaatsje voor hen gevonden worden. Een taak voor Fabienne Engelen uit Grimbergen, die actief is bij de vzw Husky’s ForeverHome. Geen evidentie, aangezien het niet om gewone honden gaat. De 42 husky’s horen immers bij een familie die specifiek getraind is voor de sport. Het gaat dus niet om een huis- en tuinhusky. “De sporthonden zijn het niet gewend om binnen te zitten en zijn nog energieker dan een doorsnee husky. “Enkel de gepensioneerde husky’s zijn het gewend om binnen te zitten”, klinkt het.

Slee

Het ideale profiel voor de nieuwe baasjes van de sporthusky’s is dan ook samen te vatten in drie woorden. “Sportief, geduldig en ze moeten tegen een uitdaging kunnen”, verwoordt Fabienne het. “Sportief omdat ze zeer energiek zijn en je zeker twee keer per dag een uur met hen zal moeten wandelen. Sommigen kunnen zelfs niet aan de leiband gehouden worden omdat ze het alleen gewend zijn voor een slee te staan.” Daarnaast houden de honden ervan om hun baasje wat uit te dagen. “Als je ‘dat mag niet’ zegt, zullen ze rond je heen gaan lopen en zeker niet gewoon gehoorzamen”, aldus Fabienne. “Daarom is geduldig zijn geen overbodige luxe.” Bovendien moet het karakter van de hond overeenkomen met dat van zijn eigenaar. “De dieren zijn eigenwijs. Als ze niet willen luisteren, luisteren ze niet. Je moet zelf eigenlijk even koppig zijn als je hond”, aldus Engelen.