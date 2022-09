Veel nieuws voor voetbalvereniging Fenixx BeigHum

grimbergenEr beweegt heel wat in de voetbalwereld van Grimbergen. Er is een heuse mol aan de slag op het veld in Beigem, verenigingen Humbeek-Borght en Beigem fuseren nu voor echt. Afgelopen jaar werkten ze al samen. Vanaf nu is het definitief Fenixx BeigHum. En vandaag zitten de leden in sporttenue op de schoolbanken voor dag van de sportverenigingen.

De grote mol is in werkelijkheid een graafmachine die het groene grasveld afgraaft. “Op terrein 1 in Beigem komt een synthetisch voetbalveld. Dat staat al jaren lang op de planning en de werf stond ingepland vanaf september”, weet sportschepen Jelle De Wilde (CD&V). “Tegen het einde van 2022 zou het klaar moeten zijn voor gebruik.”

Als het synthetisch veld klaar is is de accommodatie Beigem volledig klaar. Daar is een nieuwe cafetaria en kleedkamers aanwezig. De parking is in orde. het synthetische veld is daar het slotstuk. “Momenteel spelen we terug op een veld in Borght gezien we daar nog terecht kunnen. Ideaal nu we terrein 1 in Beigem tijdelijk niet kunnen gebruiken”, zegt Peter Robberechts, bestuurslid bij Fenixx BeigHum. “Over enkele jaren is Humbeek aan de beurt voor een synthetisch veld, kantine en kleedkamers. Daarna kunnen we er weer voor goed tegenaan.”

“De synthetische velden zijn wat waterbesproeiing en onderhoud betreft veel beter voor de verenigingen. Bij Ter Wilgen ligt ook een synthetisch veld. intussen zelfs al twaalf jaar. De toplaag van zo’n veld moet om de ongeveer 14 jaren vervangen worden”, aldus schepen De Wilde.

Nieuwe vereniging

Maar verder is de start van dit nieuwe voetbalseizoen ook een nieuw begin, of een mooie verderzetting -het is maar hoe je het bekijkt- van de voetbalverenigingen in Grimbergen. “Fenixx BeigHum is gefuseerd. Momenteel hebben we een bestuur bestaande uit negen leden. Een combinatie van bestuursleden van Beigem, van Humbeek-Borght en nieuwkomers”, zegt Robberechts. “Op dit moment werkt dat prima zonder voorzitter.”

De twee clubs konden op een mooi ledenaantal rekenen. “Dat maakt dat we nu al met goedgevulde groepen zitten. We zijn blij dat voetbal een laagdrempelige sport is en dat we nog steeds nieuwkomers kunnen verwelkomen. Al moeten er geen honderden meer bijkomen, want die capaciteit hebben we simpelweg niet”, lacht hij.

Beigem had reeds zo’n 350 leden, Humbeek-Borght ook ongeveer 280. Samen kunnen ze de terreinen daar goed mee bezetten. “In Humbeek zullen we terrein 1 en 3 zien verdwijnen, al komt daar een synthetisch veld. Het veld aan de Borght zullen we op termijn ook verlaten.”

Clubkleuren in de kijker

Vandaag zitten de leden in hun voetbaltenue op de schoolbanken. Heel de maand september staat in het teken van sport. Op 28 september tonen kinderen trots hun clubkleuren. Ze kunnen het ‘nieuwe’ Fenixx BegHum meteen bekend maken in hun regio.

